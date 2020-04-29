Salgın nedeniyle bir çok kişi ve aile zor duruma düştü. Özellikle büyük şehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı neticesinde geçimini günlük kazanan insanlar şu sıralar çalışamıyor. Çoğunun iş yeri genel olarak kapandı ve pandemi nedeniyle bir sürü insan gelir elde edemiyor. Devletimiz de ihtiyacı olanlara Pandemi Sosyal Destek yardımı yapıyor.

Pandemi Sosyal Destek nedir?

Herhangi bir geliri olmayanlara 1000₺ olmak kaydıyla bir seferlik bir para veriliyor. Bunun başvurusunu ise e-Devlet üzerinden yapmak gerekiyor. Gelin adımları bir bir inceleyelim;

Başvuru için yapmanız gerekenler;

Buradan ilgili sayfaya doğrudan gidebilir ya da e-Devlet sitesinde girdiğiniz zaman arama kısmına Pandemi yazabilirsiniz. e-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Kimlik bilgileri otomatik çekilecektir. Aşağıdaki diğer bilgileri veriniz. Vermeniz gereken bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz; Çalışıyor musunuz?

Ne iş yapıyorsunuz?

Toplam geliriniz?

Başka bir sosyal yardım alıyor musunuz?

Kirada mısınız?

En son gelen bir kaç faturanın tutarlarını gireceğiniz bir kısım. Hatırlamıyorsanız yaklaşık tutarlar girebilirsiniz.

Evinizde sizden hariç kaç kişi yaşıyor.

Bu kişilerin TC ve diğer bilgilerini tek tek girmelisiniz.

Eve giren toplam para ne kadar?

Bankada paranız var mı? Bu sorulara cevap verdikten sonra devam edebilirsiniz. Sizden bilgilerinizi kontrol etmeniz istenecek. Kontrol ederek başvurunuzu bitirebilirsiniz.

Bu Pandemi yardım başvurusunun değerlendirilmesi biraz zaman alabiliyor. Bekleyin. İhtiyacınız yoksa başvuru yapmayın. Parayı aldıktan sonra devlet ihtiyacınız olmadığına hükmedebilir ve sizden bunu geri isteyebilir hem de faiziyle…