Özçekim (Selfie) Severler İçin En İyi 10 Telefon

Bazıları telefonu oyun oynamak için, bazıları sadece konuşmak için bazıları ise kamerası için alıyor. Siz de telefonu kamerası için alanlardansanız bu yazımız tam size göre. Yazımızda DxOMark test sonuçlarına göre ön kamerası en iyi 10 telefon derlendi. Satın alınabilecek en iyi ön kameraya sahip telefonları görebileceğiniz listede elbette şaşırtıcı sonuçlar da ortaya çıkıyor.

En iyi ön kmaeraya sahip telefonlar

Huawei Nova 6 5G Samsung Galaxy Note 10+ Asus Zenfone 6 Samsung Galaxy S10 5G Samsung Galaxy S10+ Huawei Mate 30 Pro Google Pixel 3 Google Pixel 4 Samsung Galaxy Note 9 Apple iPhone 11 Pro Max

Ön kamerası çok iyi olsun özçekim yaparım diyenler listedeki telefonu incelemeye başlayabilirler. En yüksek puandan en düşük puana 10 telefon listelenmiş durumda. Listede ilgi çekici taraf iPhone 11’in en iyi modelinin son sırada yer alması. Samsung’un ön kamera konusunda başarılı görülmesi. Huawei’nin zoom konusunda çığır açan telefonu Mate 30 Pro’nun ön kamerasının çokta iyi olmaması.

En dikkat çekici hususlardan birisi de çoğundan yeni olmasına rağmen iPhone 11 Pro Max cihazın gerilerde kalması. Test sonuçlarına kaç puan aldıklarına bakmak için listemiz;