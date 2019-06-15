Oyuncu Tarayıcısı Çıktı Opera GX Nedir?

Opera devrim niteliğinde yeniliklerine devam ediyor. Daha önce ücretsiz VPN hizmetiyle kullanıcılarını sevindiren Opera şimdi oyunculara özel bir tarayıcı geliştirdi. Opera GX adını verdiği bu tarayıcı ne işe yarıyor? Neden oyuncular bu tarayıcıyı kullanmalı hepsi yazımızda…

Opera GX nedir?

Operanın oyunculara özel geliştirdiği bir internet tarayıcısıdır. Bilgisayar oyuncuları sadece oyun oynamıyor. Özellikle yayıncılar oyun ve yayın esnasında internete de giriyor. Sohbet kısmını takip ediyor yayını takip ediyor vs. Peki bunu çok ağır bir tarayıcıyla yapmak hem de canlı yayın bunun yanında da oyun sırasında bunu yapmak bazen işkenceye dönebiliyor. İşte Opera GX size avantaj sunuyor.

Opera GX ne işe yarar?

Tarayıcıların bazen bilgisayarın belleğini sömürdüğünü kimse inkar edemez. Peki bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Opera GX, tarayıcının kaynak kullanımlarını sınırlandırma seçeneği sunuyor. Bu sayede bilgisayarınızda özellikle oyun oynarken ve bununla birlikte canlı yayın yaparken PCniz bir de tarayıcının yükünü görmek istemezsiniz. Opera GX kendi kullanımını sınırlandırma imkanı sunarken ayrıca oyunlara daha çok kaynak ayrılmasını sağlıyor.

Ayrıca oyuncular için özel internet sitelerinin de tarayıcının kısa yolu gibi hemen orada olması çok önemli.