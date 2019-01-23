Oppo’nın Türkiyedeki İlk Modeli RX17 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo dünyanın en büyük 4. telefon markası olarak günümüzde anılırken resmi olarak satış yaptığı 35 ülkeden birisi de Türkiye oldu. Resmi olarak satışlara başlayan şirket ülkede satılacak ilk cihazı da RX17 modelleri olarak belirledi. Ülkemizden satın alacak bu cihazın fiyat ve özellikleri yazımızda.

OPPO RX17 Pro

6.4 inç Full HD+

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

6GB/8GB RAM seçenekleri, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift hatlı 4G VoLTE

SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya

OPPO RX17 Neo

6.4 inç, Full HD+

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

4GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP, f/1.75 diyafram, 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift hatlı 4G VoLTE

3600mAh batarya

Oppı RX17 fiyatları

Pro modelin fiyatı 5000TL iken Neo modelin fiyatı ise 3000 TL olarak belirlendi. Pro modelin fiyatı ülkemiz için ve fiyat performans telefonu için biraz yüksek olarak görülüyor.