Oppo’nın Türkiyedeki İlk Modeli RX17 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo dünyanın en büyük 4. telefon markası olarak günümüzde anılırken resmi olarak satış yaptığı 35 ülkeden birisi de Türkiye oldu. Resmi olarak satışlara başlayan şirket ülkede satılacak ilk cihazı da RX17 modelleri olarak belirledi. Ülkemizden satın alacak bu cihazın fiyat ve özellikleri yazımızda.
OPPO RX17 Pro
- 6.4 inç Full HD+
- Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU
- 6GB/8GB RAM seçenekleri, 128GB depolama
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera
- 25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Çift hatlı 4G VoLTE
- SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya
OPPO RX17 Neo
- 6.4 inç, Full HD+
- Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU
- 4GB RAM, 128GB depolama
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 16MP, f/1.75 diyafram, 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera
- 25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Çift hatlı 4G VoLTE
- 3600mAh batarya
Oppı RX17 fiyatları
Pro modelin fiyatı 5000TL iken Neo modelin fiyatı ise 3000 TL olarak belirlendi. Pro modelin fiyatı ülkemiz için ve fiyat performans telefonu için biraz yüksek olarak görülüyor.
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