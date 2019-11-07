Oppo Reno 3 Teknik Özellikler ve Fiyat

Oppo, yeni telefonlarını bir bir piyasaya sürerken yenilerini geliştirmeye hemen başlıyor. Oppo Reno 2’nin üzerinden daha çok geçmemesine rağmen Oppo Reno 3 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce de Oppo Reno Ace ile ilgili sızıntılar sunulmuştu.
Oppo Reno 3 teknik özellikleri
Oppo Reno 3 ülkemizde de satışa sunulabilir. İLginizi çeken teknik özellikleri inceleyin;
- Ekran kısmında fhd+ bir ekranla geliyor. Çözünürlük olarak 1080×2400 piksel bir ekran bizi bekliyor. 6,5 inç Amoled ve 90Hz yenileme hızına sahip olması muhtemel.
- İşlemci olarak Snapdragon 735 kullanılması söz konusu
- 8 Gb ramle gelmesi yüksek ihtimal.
- Depolama alanına baktığımız zaman 128 ve 256 gb depolama seçenekleri olması muhtemel ve 64 Gb seçeneğinin olmayacağı söyleniyor.
- Bataryaya bakılırsa 4500mAh boyutunda ve bu bataryayı şarj etmek için 30W hızlı şarj teknolojisi kullanılacak.
- 4 kameralı bir kombinasyon yapılacak. 60MP ana kameranın yanında 8MP geniş açı kamerası, 13MP derinlik kamerası, 2MP makro kamera oldukça ilgi çekebilir.
- Ön kısımda ise 32MP olacağı söylenen açılır kapanır bir kamera kullanılması muhtemel.
Fiyat kısmına bakacak olursak muhtemel satış fiyatı olarak depolama alanına göre değişmekle birlikte 470$ ile 550$ arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması söz konusu.
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