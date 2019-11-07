Oppo Reno 3 Teknik Özellikler ve Fiyat

Oppo, yeni telefonlarını bir bir piyasaya sürerken yenilerini geliştirmeye hemen başlıyor. Oppo Reno 2’nin üzerinden daha çok geçmemesine rağmen Oppo Reno 3 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce de Oppo Reno Ace ile ilgili sızıntılar sunulmuştu.

Oppo Reno 3 teknik özellikleri

Oppo Reno 3 ülkemizde de satışa sunulabilir. İLginizi çeken teknik özellikleri inceleyin;

Ekran kısmında fhd+ bir ekranla geliyor. Çözünürlük olarak 1080×2400 piksel bir ekran bizi bekliyor. 6,5 inç Amoled ve 90Hz yenileme hızına sahip olması muhtemel. İşlemci olarak Snapdragon 735 kullanılması söz konusu 8 Gb ramle gelmesi yüksek ihtimal. Depolama alanına baktığımız zaman 128 ve 256 gb depolama seçenekleri olması muhtemel ve 64 Gb seçeneğinin olmayacağı söyleniyor. Bataryaya bakılırsa 4500mAh boyutunda ve bu bataryayı şarj etmek için 30W hızlı şarj teknolojisi kullanılacak. 4 kameralı bir kombinasyon yapılacak. 60MP ana kameranın yanında 8MP geniş açı kamerası, 13MP derinlik kamerası, 2MP makro kamera oldukça ilgi çekebilir. Ön kısımda ise 32MP olacağı söylenen açılır kapanır bir kamera kullanılması muhtemel.

Fiyat kısmına bakacak olursak muhtemel satış fiyatı olarak depolama alanına göre değişmekle birlikte 470$ ile 550$ arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması söz konusu.