Oppo Reno 3 Performans Değerlendirmesi

Oppo Reno 3 ve Pro modellerinin performans testleri ortaya çıktı. Antutu testine tabi tutulan telefonların kaç puan aldığını merak ediyor musunuz? O halde yazımızı okumaya devam edin. Performans sonuçlarında ilginç detaylar da var.

Oppo Reno 3

Oppo’nun amiral gemileri olarak ortaya çıkan modellerin test sonuçlarına baktığımız zaman insanların memnun olmayabileceğini hatırlatalım. Teste tabi tutulan 2 model bulunuyor. Birisi Oppo Reno 3 5G ve Oppo Reno 3 Pro 5G modelleri test sonuçlarından kaç aldı. Şimdi listeye girse kaçıncı sıradan girecek gelin bakalım.

Oppo Reno 3: 337669 Puan

Oppo reno 3 Pro: 320822 Puan

Test sonuçları yanlış yazılmadı. Pro model nasıl daha düşük puan alıyor diyebilirsiniz, bunu da işlemciden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Oppo Reno 3 modeli MediaTek Dimensity 1000L modelini kullanırken Pro modelde Snapdragon 765G işlemcisi kullanılmış ki bunu düşününce de burada bir hata var diyebilirsiniz. Pro modelde Snapdragon kullanılacaksa en az 855 Plus işlemci modelinin kullanılması gerekirdi. Bu sayede pro model biraz daha önce geşebilirdi. Ya da yeni çıkacak olan Snapdragon 865 modeli bu telefona yakışabilirdi.

Oppo Reno 3 modelleri kaçıncı sırada?

Bu puanlara baktığımız zaman Oppo Reno 3 modeli Kasım 2019 Antutu güncel listesine 35. sıradan girebiliyor. Hemen arkasında geçen senenin modeli Samsung Note 9 bulunuyor. Oppo’dan ilginç bir telefon üretimi olmuş. Pro modeli ise bu puanla 38. sıradan listeye girebiliyor. Hemen arkasında da yine geçen senenin modeli Samsung S9 Plus bulunuyor.