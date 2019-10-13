Oppo Reno 2Z Türkiye Fiyatı Ve Özellikleri

Yenilikçi adımları ve tasarımıyla güçlü telefonlar piyasaya süren Oppo’nun Reno 2Z fiyatı ve özelliklerini Türkiye için veriyoruz. Ülkemizden satın alınabilen telefon bakın nasıl ve kullanılır mı? Acaba Oppo Reno 2Z alınır mı?

Oppo Reno 2Z Türkiye özellikleri

Ekran: 6,53 inç, Full HD + (2340 × 1080 piksel) 19: 5: 9 en boy orana sahip AMOLED ekran, Corning Gorilla Glass 6 koruma ile geliyor.

İşlemci: Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P90 12nm işlemci (Çift 2.2GHz Cortex-A75 + altı 2GHz Cortex-A75 çekirdek), IMG PowerVR GM 9446 GPU şeklinde donanımı var.

Ram: 8GB LPDDR4X RAM

Dahili depolama: 256GB dahili depolama alanı

İşletim sistemi : Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.0 arayüz

Kamera: LED flaşlı 48MP arka kamera, 1 / 2.25 5 Sony IMX586 sensör, 0.8um piksel boyutu, f / 1.7 diyafram, PDAF, CAF, 8 megapiksel 119 ° geniş açılı kamera, f / 2.2 diyafram, 2MP Mono Lens ve 2MP Portre lens olarak belirlenmiş 4lü kamera seti.

Ön kamera: F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Sensör : Ekrandan parmak izi okuma

Diğer bağlantı : 3,5 mm kulaklık girişi, Dolby Atmos ses desteği

Boyutlar: 162 x 76 x 9mm; Ağırlık: 195g

Detaylar : Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS / GLONASS, USB Type-C

Batarya : VOOC 3.0 hızlı şarjlı 4000 mAh batarya

Özellikleri detaylı olarak bu şekilde olan cihaz acaba ülkemizde kaç para?

Oppo Reno 2Z Türkiye Fiyatı

Ülkemizde bazı İnternet sitelerinde verilen fiyat 3800₺ zaman içinde indiririm gelebilir ya da vergiler artabilir.