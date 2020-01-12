OpenEuler Yayınlandı. Huawei ‘nin Yeni Yazılımı Ne İşe Yarıyor?

Geçtiğimiz yıl Amerika ile büyük problemler yaşayan Huawei buna çözüm bulması gerektiğini anladığı zaman yeni çalışmasına zaten başlamıştı. Kendi telefonları için özgün bir işletim sistemi. Bildiğiniz gibi Amerika ile sorun yaşayan Huawei, Google’dan ban yemiş ve Android için lisans alamamıştı. Hal böyle olunca kendi yazılımı gerekli hale geldi.

OpenEuler hem Telefon hem bilgisayar için işletim sistemi

Linux tabanlı bu yeni işletim sistemi açık kaynak kodlu şekilde yayınlandı. Açık kaynak kodlu yapısı sayesinde uygulama geliştiriciler üzerinde özgürce çalışıp daha da geliştirecek ve ekosistemi de hem daha çok uygulama olacak hem de diğer telefon üreticileri de bu sistemi kullanabilecek.

Daha önce aynı iş denendi ama Bildiğiniz gibi şu sıralar ses seda yok. Google’ın yaptığı her iş rekabetin üzerinde sonuçlar veriyor. İster reklam deyin ister çok iyi iş deyin ama sonuç bu. Hal böyle olunca Google’a bağımlı olmak istemeyen şirketler çaresiz kalıyor. Huawei başka çözüm olmadığını anladığı zaman çalışmalarına hız verdi. Ortaya OpenEuler açık kaynak kodlu linux Tabanlı bir işletim sistemi.

İşin en iyi tarafı bu sadece telefonlarımız için kullanabileceğimiz bir işletim sistemi olmayacak. Bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Yani Windows ‘da hedefe alınmış. Bilindiği üzere Windows’ un geliştiricisi Amerikalı şirket Microsoft. Çinli şirket Huawei’de Amierkan yazılımlarına muhtaç olmak istemiyor.