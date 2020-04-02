Oldukça temkinliyseniz ve çalışmalarınızı ekstra korumak istiyorsanız bu yazıda sizlere Office belgelerini nasıl şifrelersiniz göstereceğiz. Bu sayede şifreyi bilmeyen kimse belgeye sahip olsa dahi açıp okuyamayacak ve göremeyecektir. Bu da bir katman daha güvenliğinizi arttırdığı anlamına gelir. Gelin birlikte Microsoft Office dökümanları nasıl şifrelenir görelim.

Office şifreleme

Bunun için ilk yapmanız gereken şey şifrelemek istediğiniz dosyayı açmak. Dosya açıldıktan sonra Dosya butonuyla ilerleyin. Bu kısımdaki Bilgi satırına tıklayın. Açılan sayfada belgeyi koru seçeneğini göreceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra artık şifreleme işlemine geçebiliriz.

Burada tercihinize göre birden fazla koruma seçeneğinin olduğunu görüyorsunuz. Şifre koymak için Parola ile şifrele seçeneğini seçmelisiniz. Koymak istediğiniz parolayı yazın tamam dedikten sonra sonraki ekranda bir kez daha yazın. Bu aşamadan sonra belgeyi kaydedip çıkın. Belgeye tekrar girmek istediğiniz zaman aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Belirlediğiniz şifreyi girmeden belge açılmayacaktır.

Bu işlem diğer office uygulamaları için de aynı yöntemle yapılmaktadır. Bu yazıda Word üzerinden anlatılmıştır.