Odak Modu Nedir Ne İşe Yarar?

Android üzerinden harika bir dijital sağlık özelliğinden bahsedeceğiz. Odak modu, genel adıyla Focus Mode çalışanlar ve öğrenciler için harika bir fırsat olarak görülüyor. Odak modu nedir nasıl ayarlanır ne işe yarar gelin odak moduyla ilgili bütün detayları kontrol edelim.

Odak modu nedir?

Odak modu, son zamanlarda telefonlarda yer alan dijital sağlık özellikleri arasında yer alıyor. Telefonu daha sağlıklı kullanmanız için tasarlanan bu özellik, iş esnasında ya da ders çalışırken belirlediğiniz uygulamaların sizi rahatsız etmenizi daha doğrusu dikkatinizi dağıtmasını engelliyor.

Odak modu nasıl ayarlanır?

Odak modunu ayarlamak için telefona göre değişmekle birlikte en az Android 9 telefonlarda bulunuyor. Ayarlamak için aşağıdaki yolu takip edin;

Ayarları açın. Dijital denge satırına girin. Bağlantıyı kesme içerisinde odak modunu bulun. sizi rahatsız etmesini istemediğiniz uygulamayı seçin. Şimdi aç butonundan odak modunu aktif edin. Bu aşamadan sonra odak modunun aktif olacağı süreyi belirlemeniz gerekiyor. Başlangıç ve bitiş tarihlerini girin. Ayarla dedikten sonra odak modunuz belirlediğiniz süre içerisinde aktif olacaktır.

Eğer uzun bir süre belirlediyseniz bu özelliğin mola verme özelliği de bulunuyor. Mola ver diyerek uygulamayı tekrar aktif edebilirsiniz.