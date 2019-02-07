Ocak 2019’un En İyi Telefonları

Bu iyi kavramı, antutu skorunun ne kadar yüksek olduğuyla alakalı. Zira tasarımını bile beğenmeseniz o telefon sizin için iyi değildir. Antutu, her ay testlerini kullanıcılarla paylaşıyor. En yüksek skoru alan telefonlar listenin balına çıkıyor. İşte o liste;

En iyi telefonlar listesi Ocak 2019

Listenin ilk 3 sırası değişmiyor. Oldukça kaliteli olan bu telefonların üzerine daha iyisi henüz yapılmamış anlamına geliyor.

ZTE Nubia Red Magic Mars – 320.996 puan

Huawei Mate 20 – 308.140 puan

Honor V20 – 306.567 puan

Bunun haricinde listenin devamı ise şu şekilde;

Huawei Mate 20 X – 304.203 puan

Honor Magic 2 – 301.260 puan

Xiaomi Black Shark Helo – 299.495 puan

Huawei Mate 20 Pro – 298. 659 puan

OnePlus 6T – 296. 577 puan

Vivo NEX – 295.052 puan

Asus ROG – 295.088 puan

3 telefonun Huawei’den olduğunu görüyoruz. Bunun dışında liste bize başka bir bilgi daha veriyor. Şu ana kadar üretilmiş en iyi donanıma sahip Xiaomi telefon Black Shark Helo.

Bu listenin önümüzdeki ay nasıl şekilleneceğine yine hep beraber bakalım.