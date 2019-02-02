Nokia 9, 5 Kameralı Telefon

Nokia 9’un tanıtım tarihi bir posterle duyuruldu. Önemli olan bu değil, önemli olan telefonun 5 kamerası olması. Adeta bir örümcek gözünü andıran bu cihazın arka kısmındaki bu 5 kamera işin iyice abartılmış olduğunun gerçek bir kanıtı. Sanırız yakında bu kameralarla 3D fotoğraflar çekilebilecek. Gerçek bir boyut şöleni yaşanabilecek.

Cihaın tanıtım tarihi HDM tarafından 24 Şubat 2019 olarak duyuruldu. Bu tarihte İspanya’da mobil dünya kongresi olacak. Cihazın bilinen özellikleri ise şu şekilde;

Android One

Nokia

ZEISS objektiflerle donatılmış 5 ana kamera

5.99 inç 2K HDR10 destekli ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Qi kablosuz şarj sistemi

Snapdragon 845 işlemci

6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi

Bunların hepsi bir iddia elbette tanıtım gerçekleştiği zaman bütün detayları öğrenebileceğiz.