Nöbetçi Ezcane İçin Site Yandex

Yandex yeni bir hizmete imza atarak nöbetçi eczaneleri sizler için listeliyor. Oldukça popüler olan aramalardan nöbetçi eczaneler normalde belediyelerin internet sitelerinde yer alıyor ama bu bilgiye daha kolay ulaşmak için artık daha iyi bir alternatif var.

http://www.yandexnobetcieczane.com/

Aslında site Yandex Map üzerine kurulu. Burada belirli iller için nöbetçi eczane bilgileri eklenmiş. Bu sayede hem haritada eczaneyi görebilecek hem de yol tarifi alabileceksiniz. Oldukça kullanışlı bir sistem olduğunu söylemek lazım. Ülkemizde kullanılan bu sistem maalesef bütün illerde kullanılamıyor.

İşte nöbetçi eczane yandex map uygulaması için nöbetçi eczanelerin gösterildiği iller;

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Tekirdağ, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl, Karaman, Mardin, Amasya, Bilecik, Uşak, Yalova, Çanakkale, Edirne, Aydın, Bartın, Samsun, Bayburt, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Mersin, Bolu, Eskişehir, Muğla, Konya, Afyon, Denizli, Düzce, Kayseri, Isparta, Burdur.

Yakın zaman içinde diğer illerinde sisteme eklenmesi bekliyor.