Netflix’in Instagram Özelliği Hikayelerde Paylaşın

Instagram üzerinden hem anket hem de izlediğiniz diziyi paylaşmak ister misiniz? Bu artık çok kolay. Instagram hikayelerine dizinin portresini atabilir dilerseniz dizi hakkında anket yapabilir takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

Bu özellik şimdilik iOS cihazlarda geçerli. Android kullanıcılarına ne zaman geleceği belli değil.

Özellik tam olarak şu şekilde çalışıyor, Netflix’in uygulamasından beğendiğiniz dizi veya filmi Instagram üzerinden paylaşın. Tam da Instagram hikayelerine uygun biröposter hikayelerinize gönderiliyor. Bu paylaşım üzerinden takipçilerinizle istediğiniz etkileşimi gösteriyorsunuz.

Bu paylaşım ne işe yarıyor? Herhangi bir link Vs paylaşılmıyor. Yani hikayelerden dizi ya da filme gitmek mümkün değil. Sadece dizi posteri ve yayıncısının oluşturduğu etkileşimler görülüyor. Bir kişi takipçileriyle ne izlediğini paylaşabilir yanda ne izlemesi gerektiğini takipçilerine sorabilir.