Netflix’de İçerikleri Kategorilendirme

Netflix Türkiye kullanıcılarının bazı zamanlar en çok sıkıntı çektiği konulardan birisi içerik bulmak. Yeni dizileri ve filmleri bulmak, istediğiniz kategoride dizileri listelemek bazen zor olabiliyor. Bu yüzden keşfetmekte zor oluyor. Bu yazıda bahsedeceğimiz bir internet sitesi sayesinde Netflix Türkiye’de yayınlanan içerikleri kolayca kategorize edebilecek ve tam aradığınızı bulabileceksiniz.

Turflix ismindeki site sizlere şu özellikleri sunuyor;

Dizi ve filmleri kategorilerine göre ayırabilirsiniz. Örneğin Fantastik filmler…

İçerikleri yılına göre filtreyebilirsiniz. Örneğin 2019 dizileri

İçerikleri diline göre filtreyebilirsiniz. Örneğin sadece Türkçe dublaj

Oyuncuları seçip oynadığı dizi ve filmleri görebilirsiniz.

Sezon sayısını görebilirsiniz.

İçeriğin tanıtım ve fragmanlarına erişmek mümkün.

İçeriğin önemli sitelerden puanlamalarına erişmek mümkün.

Bunun gibi bir çok özelliği bulabileceğiniz ve Netflix Türkiye hesabınızı daha kullanışlı hale getirecek bu siteyi şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Netflix kullanıcısı değil misiniz? Normal internet izleyicileri de buradan yararlanabilir. Yeni içerikleri keşfetmek için filtreleri kullanmak oldukça mantıklı. https://turflix.com/ buradan kontrol edin.