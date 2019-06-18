Ne Zaman Çıkıyor? iPhone 11, Galaxy Note 10, Pixel 4

Yeni telefon almayı düşünenler, biraz beklemek isteyebilirsiniz çünkü yeni amiral gemilerinin çıkış tarihleri açıklandı. Yeni bir telefon almak isteyenler için yeni amiral gemilerinin çıkış tarihleri Verizon tarafından sızdırıldı. Verizon Amerika’da çok büyük bir operatör ve telefon satıcısı olarak iş yapıyor.

iPhone 11 ne zaman çıkacak?

Apple, cihazlarını son baharda duyuruyor. Muhtemelen bu sene de öyle olacak. Yeni amiral gemisi iPhone 11 Eylül 2019 sonunda yapılacak büyük tanıtımla tanıtılacak. Aynı zamanda diğer modellerinde aynı gün tanıtılması bekleniyor. Yeni bir iPhone almak isteyenlerin Ekim ayını beklemesi gerekiyor.

Galaxy Note 10 ne zaman çıkacak?

Samsung’un önemli gelişmelerle duyurulacak olan telefonu için çıkış tarihi olarak Ağustos ortası verildi. Elbette şirketten gelen resmi bir açıklama olmasa da tarih hemen hemen tutacaktır. Samsung cihaz almak isteyenler, bunun da en iyisini alacaklar 2 ay kadar beklemek zorunda.

Google Pixel 4 ne zaman çıkıyor?

Sızıntılar arasında en çok şüphelenilen telefon Pixel 4 modeli. Google’ın amiral gemisinin Ekim ayında tanıtılması söz konusu. Tasarımı ortaya çıkan, hatta Google’ın tasarımını gösterdiği telefonun neden çıkışı için Ekim ayını beklediği şüphe uyandırıyor. Bu açıdan Pixel 4 ile ilgili daha fazla bilgi beklemekte fayda var.