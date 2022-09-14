İnternette güvenli gezinmek ve verilerimizi güvende tutmak hepimiz için çok önemli. Bildiğiniz üzere giriş yaptığımız neredeyse tüm internet siteleri bizim hakkımızda bilgi topluyor ve bu bilgileri üçüncü firmalara satıyor. Bunu önlemek için tercih edeceğiniz tarayıcıdan internet bağlantısına, kullandığınız eklentilerden giriş yaptığınız internet sitelerine kadar birçok unsura dikkat etmelisiniz. Dikkat edilecek birçok unsur olsa da en önemlisi ve en kesin çözümü sunan önlem kuşkusuz güvenlik eklentileri kullanmaktır. En iyi gizlilik eklentilerini kullanarak tüm internet deneyiminizi güvenli hale getirebilirsiniz. Özellikle Mozilla Firefox için en iyi gizlilik eklentilerini kullanarak fark yaratabileceğinizi unutmayın!

Hangi Firefox Eklentilerini Kullanabilirim?

Bu soru doğal olarak aklınıza gelen ilk soru olabilir. Biz üzerimize düşeni yaptık ve sizin kullanabileceğiniz en iyi eklentileri sizler için derledik. En iyi Firefox VPN eklentilerinden en iyi güvenlik eklentilerine kadar aradığınız ve ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğinize emin olabilirsiniz. Şimdi adım adım listemizi açıklayalım:

Birinci sırada Ghostery eklentisinden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere maalesef birçok internet sitesi gelirlerini sayfalarına aldıkları reklamlar ve kullanıcılarının veri satışları üzerinden sağlıyor. Verilerinizi gizli tutmanız için Firefox güvenlik eklentilerini kullanabileceğinizi söylemiştik ve bunu listemizin devamında tekrar açıklayacağız. Peki ya reklamlar için yapabileceğiniz bir şey var mı? Tabii ki, Ghostery kullanarak karşınıza çıkan tüm reklamlardan kurtulabilirsiniz. Bu eklenti pop-up şeklinde karşınıza çıkan ve internet deneyiminizi kötü etkileyen tüm reklamları hızlı ve etkili bir şekilde engeller. Akıcı bir kullanıma sahip olan bu eklenti sayesinde internet akışınız hiç etkilenmez ve hatta bu reklamları görme fırsatınız bile olmaz.

Reklamlardan kurtulmak önemli olabilir ancak daha önemli bir şeyden bahsetmek gerekirse o da kişisel verilerin indir. Yukarıda da değindiğimiz üzere neredeyse tüm internet siteleri bilgilerimizi, giriş yaptığımız sayfaları ve kullanabileceği tüm verileri toplamaya çalışıyor. Bunun önüne geçmek için ücretsiz VPN Firefox eklentisi olan VeePN En iyi güvenlik eklentisi olarak tanımlayabileceğimiz bu eklenti sayesinde tüm internet deneyiminizi özgürleştirin. Takibinizi imkansız hale getirdiğiniz için giriş yaptığınız internet sitelerinde toplanan veriler asla sizinle ilişkilendirilemez. Farklı konumlara ait adresleri tercih edebilir, dilediğiniz internet sayfasına güvenle giriş yapabilirsiniz.

eklentisi olan En iyi güvenlik eklentisi olarak tanımlayabileceğimiz bu eklenti sayesinde tüm internet deneyiminizi özgürleştirin. Takibinizi imkansız hale getirdiğiniz için giriş yaptığınız internet sitelerinde toplanan veriler asla sizinle ilişkilendirilemez. Farklı konumlara ait adresleri tercih edebilir, dilediğiniz internet sayfasına güvenle giriş yapabilirsiniz. Firefox Multi-Account Containers eklentisi ise bizzat Firefox tarafından geliştirilen çok kullanışlı bir diğer eklentidir. Temel olarak bilgisayarınızı ve Firefox tarayıcınızı başkaları ile birlikte kullanıyorsanız bu eklenti sayesinde Firefox deneyiminizi gizli bir hale getirebilirsiniz. Diğer bir ifade ile, Firefox Multi-Account Containers sayesinde tarayıcınızda birden fazla hesap açarak ortak kullandığınız bilgisayarlarda tüm internet deneyiminizi kişisel bir seviyeye çıkarma şansı yakalarsınız. Sosyal medya hesaplarından çıkış yapmanıza, e-posta adreslerinize tekrar tekrar girmenize ya da kişisel arama geçmişinizi temizleme bize gerek yok. Firefox Multi-Account Containers sayesinde tüm internet deneyiminiz size kalsın!

Cookie Manager ise bir güvenliği ön planda tutan kullanıcılar için bir diğer önemli eklentidir. Gizlilik sizin için de önemli ise çerezlere her zaman çok dikkat etmelisiniz. Cookie Manager yani Türkçe ifade ile Çerez Yöneticisi isimli bu eklenti sayesinde çerezleri tercihlerinize göre özelleştirilebilir ve bu konuda başınıza gelecek sıkıntıları engelleyebilirsiniz. Belirli çerezleri görüntülemenize, silmenize hatta araya bilmenize olanak sağlayan eklenti ile güvenliğinizden ve güzelliğinizden ödün vermeyin!

Firefox Eklentileri Güvenilir mi?

Eklentilerin son derece güvenli olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Bu eklentilerin birçoğunun zaten güvenlik amacı ile ortaya çıktığını ve bu hizmeti sağladığını düşündüğümüzde kendileri tarafından da sorun teşkil edecek bir şey ile karşılaşamayacağımız söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz eklentiler takibinizi imkansız hale getirerek sizin için bir güvenlik duvarı oluşturuyor, doğal olarak herhangi bir kişi veya kurum tarafından takip edilmesine söz konusu olmayacaktır. Bu noktada yazımızda belirttiğimiz eklentileri tercih etmenizi ya da diğer koşullarda topluluk tarafından onay almış eklentileri göz önünde bulundurmanızı her zaman öncelik haline getirmenizi tavsiye ederiz.

Mozilla mı daha güvenli yoksa Chrome mu?

Bu soruya birçok kullanıcı farklı cevaplar verilir fakat bizim tercihimiz birçok yönden Mozilla olacaktır. Hem bilgisayarlara düşen yükün minimum seviyede olması hem de güvenlik konusunda Google tarafından çok daha fazla ilgilenmeleri bizim için önemli olan etkenlerden. Bildiğiniz üzere Chrome, birden fazla sekme ile çalıştığı zamanlarda bilgisayarların belleklerine haddinden fazla yük bindiriyor. Bu konu güvenlik ile alakalı olmasa da kullanım deneyimi açısından asla göz ardı edilemeyecek bir konu. Aynı zamanda Mozilla’nın hem kendi eklentileri hem de kendi yazılımsal desteği ile güvenlik konusunda ekstra çabaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Google Chrome’a güvenilir olmayan bir tarayıcı dersek haksızlık etmiş olabiliriz ama bizim tercihimiz Mozilla Firefox’dan yana!

Mozilla Firefox Virüs Korumasına Sahip Mi?

Mozilla Firefox ya da Google Chrome gibi köklü tarayıcıların birçoğunda yazılımsal olarak güvenlik duvarlarının bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu güvenlik duvarları size %100 bir koruma sağlamasa da en azından virüsler söz konusu olduğunda arkanıza yas olmanıza yetecek kadar güvenilir. Bu yazılımsal güvenlik duvarları sayesinde riskli görünen internet sayfalarına giriş yapmaya çalışırken uyarılar alacak hatta direkt olarak sayfalara girişiniz engellenecektir. Virüs konusunda içinizi rahat tutabilir, hızlı ve ücretsiz bir VPN olan VPN’i kullanarak da güvenliğinizi maksimuma çıkarabilirsiniz.