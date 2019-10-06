Miui 11 Alacak Xiaomi Modelleri

Miui 11’in tanıtılmasının ardından bu güncellemeyi alacak cihazlarda belli oldu. Xiaomi bir liste yayınladı. Tam olmasa da belirli tarihlerde yayınlandı. Miui 11 güncellemesi yeni simgeler, daha temiz bir ekran ve yeni yazı tipiyle dikkat çekiyor. Oldukça kullanışlı olacak bu güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri aşağıda sıralandı.

Xiaomi Miui 11 güncellemesini hangi telefonlar alacak?

İlk alacak modeller / Ekim Ayı Ortasında

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi Max 3

Redmi K20 Pro Snapdragon 855+ Edition

Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro)

Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T)

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

İkinci olarak güncelleme gelecek modeller / Ekim sonunda

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Mi CC9 Meitu Edition

Mi CC9

Mi CC9e

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 5 (Note 5 Pro)

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi S2

3. olarak Miui11 güncellemesi gelecek telefonlar / Kasımın başı gibi

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi 5S

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi 5C

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi 5 Plus (Redmi Note 5)

Redmi 4X

Redmi 5A

Redmi Note 5A (Y1)

Bütün modeller sıralanmış. Listede değişiklik olabilir, muhtemelen gecikme de yaşanacaktır. Çünkü Miui 11’in tanıtımından çok fazla süre geçmedi ve bu kadar kısa sürede güncellemeleri yaymaları imkansız diye düşünüyoruz. Ayrıca belirli bir telefona güncelleme aynı zamanda gelmiyor. Örneğin Xiaomi Mi 6 güncellemeyi Ekim sonu alacak denmiş. Bütün mi6 kullanıcıları yine güncellemeyi parti parti alıyor ve bazıları daha erken alırken bazıları çok geç kalabiliyor.