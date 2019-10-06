Miui 11 Alacak Xiaomi Modelleri

Miui 11’in tanıtılmasının ardından bu güncellemeyi alacak cihazlarda belli oldu. Xiaomi bir liste yayınladı. Tam olmasa da belirli tarihlerde yayınlandı. Miui 11 güncellemesi yeni simgeler, daha temiz bir ekran ve yeni yazı tipiyle dikkat çekiyor. Oldukça kullanışlı olacak bu güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri aşağıda sıralandı.
Xiaomi Miui 11 güncellemesini hangi telefonlar alacak?
İlk alacak modeller / Ekim Ayı Ortasında
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi Mi Max 3
Redmi K20 Pro Snapdragon 855+ Edition
Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro)
Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T)
Redmi Note 7
Redmi Note 7 Pro
Redmi 7
İkinci olarak güncelleme gelecek modeller / Ekim sonunda
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Mi CC9 Meitu Edition
Mi CC9
Mi CC9e
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6X
Redmi 7A
Redmi 6 Pro
Redmi Note 5 (Note 5 Pro)
Redmi 6A
Redmi 6
Redmi S2
3. olarak Miui11 güncellemesi gelecek telefonlar / Kasımın başı gibi
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi Mi 5S
Xiaomi Mi 5S Plus
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5C
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Play
Xiaomi Mi Max 2
Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi 5 Plus (Redmi Note 5)
Redmi 4X
Redmi 5A
Redmi Note 5A (Y1)
Bütün modeller sıralanmış. Listede değişiklik olabilir, muhtemelen gecikme de yaşanacaktır. Çünkü Miui 11’in tanıtımından çok fazla süre geçmedi ve bu kadar kısa sürede güncellemeleri yaymaları imkansız diye düşünüyoruz. Ayrıca belirli bir telefona güncelleme aynı zamanda gelmiyor. Örneğin Xiaomi Mi 6 güncellemeyi Ekim sonu alacak denmiş. Bütün mi6 kullanıcıları yine güncellemeyi parti parti alıyor ve bazıları daha erken alırken bazıları çok geç kalabiliyor.
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