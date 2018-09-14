Miui 10’da WhatsApp Cleaner

Belki bu tür uygulamalarla daha önce karşılaştınız ama Xiaomi kimsenin marketten 3. parti yazılım indirmesini istemiyor olacak ki kendi çözümünü kendi üretmiş. Xiaomi Miui 10 ile WhatsApp Cleaner telefonlarımızı varsayılan olarak geliyor. Xiaomi mantığına bakarsan her işini kendi içinde çözmeye çalışıyor. Dosya yöneticisnden video oynatıcısına müzik çalardan ekran kaydedicisine herşey zaten telefonda bulunuyor.

Geçtiğimiz aylarda Miui 9’un son güncellemelerinden birinde hali hazırda var olan ekran video kaydediciyi geliştirerek oyun içi ses kaydetme özelliğini ekleyen Xiaomi geliştiricileri kimsenin bir başka ekran kaydediciye ihtiyaç duymasını istemiyor.

Bu politikayı sürdürmek amacıyla Miui 10 ile birlikte telefonlara bir de WhatsApp Cleaner ekleniyor. Bu sayede sadece WhatsApp içeriğinizde basitmbşr şekilde yönetebiliyorsunuz. Çok uzun zaman önceden kalan fotoğraf ve videoları bu dahili uygulama sayesinde görebilir ve temizleyebilirsiniz.

Diğer market uygulamaları da belki işinizi görecek ama dahili gelen uygulama daha güvenilir olur. Bu açıdan bütün telefon üreticileri ve yazılım grliştiricileri Xiaomi gibi çözüm üreten çalışmalara davet ediyoruz.