Messenger Facebook Uygulamasına Geri Geliyor

Bir zamanlar oldukça olumsuz yorumlar yapılan Messenger’ın Facebook uygulamasından ayrı bir uygulama olarak piyasaya sürülmesi ve Facebook uygulamasız üzerinden mesajlara ulaşılamaması artık tarih olacak. Size durumu hatırlatalım. Uzun süre önce Messenger adında bir uygulama çıktı. Bu Facebook mesajlaşma uygulamasıydı ve Facebook uygulaması içinden gönderebildiğiniz mesajları ayrı bir uygulamaya alıyor ve Faceook üzerinden de bu özelliği kaldırıyordu. Bu durum Facebook’un ve Messenger’ın kan kaybetmesine neden oldu. Şimdi Messenger uygulaması Facebook’a entegre şekilde geri geliyor.

Jane Wong, Facebook uygulamalarının betasını deneyen biri sürekli Twitter üzerinden konuyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımlarından birisi Facebook uygulaması içinden mesaj gönderilebilmesi.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging

Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 12, 2019