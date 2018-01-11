LG Telefon Alınır Mı?

Bir çok model ile uzun zamandır piyasada olan LG bir çok telefonuyla da dikkat çekmeyi başardı ama şirket telefon satışlarından memnun değil. Bu yazida ilk önce LG’ nin hangi satışlardan kar elde ettiğini açıklayacağız daha sonra ise neden böyle olduğuna değineceğiz.

Güney Koreli LG’ nin geçtiğimiz senenin Ekim Aralık-2007 doneminde şirket oldukça kar elde etti Öyle ki bu rakamlar geçen seneden daha da iyi ama bu kar makina telefon kısmı pek katkı sağlamadı. LG markası TV ve ekran ürünlerinden oldukça kar elde etti. Özellikle ülkemizde TV denildiği zaman LG ve Samsung ön plana çıkıyor. Peki TV de iyi olan LG ayrıca Samsung gibi telefonda neden kötü gidiyor?

Sevgili okuyucular, telefon sektöründe LG oldukça yenilikçi bir şirket modelleri gayet iyi ve cağın gerisinde kalmıyor. Hal böyleyken neden kar edemiyor?

Bahsettiğim sorunlar LG G2’den sonra başladı. Bu ve bundan sonraki modeller gayet tutuldu ve çok satıldı ama şirket verim alamadı piyasada kötü bir yer edindi. Bunun en önemli nedeni kronik sorunlar. LG’de yer alan kronik ekran ve anakart sorunları nedeniyle zaman içinde sirket kötü bir isim yaptı ve durum günümüze kadar geldi. Şimdi telefon kısmının kar oranları konuşulur oldu.

Özellikle ilk çıkan serilerde ghost screen sorunları insanları çıldırmaya yetti. Kronik anakart sorunları telefonlarin geri gitmesine neden oldu. Lakin LG hala tercih ediliyor. Bunun en önemli nedeni ise satış sonrası hizmetin iyi olması. Kronik bir sorundan sonra telefonunuzu LG Türkiye’ye basit bir sekilde tamir ettirebilir ya da telefonu değiştirmeniz diger şirketlere göre daha kolay.

Elbette bu müşteriyi uzun vadede memnun eden bir durum değil. LG telefon alacaksanız tavsiyemiz ilk ciktiginda almayın model serisinin değişmesini bekleyin. LG Türkiye garantili alın.

G2’den telefon alınır ama sizi biraz uğraştırabilir. Son olarak şunu da eklemek isterim. LG maliyeti düşürmek için diğer markalar gibi son çıkan işlemciyi değil bir öncekini kullanıyor. Bu reklam kisminda şirketi zor duruma sokuyor. Bunun en iyi örneğini LG G7’de göreceksiniz. Telefon hakkinda yakibda haberler çıkar.