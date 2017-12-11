LG G5 Parmak İzi Nasıl Ayarlanır?

Günümüz son model cihazların en sevilen özelliklerinden birisi parmak izi okuyucu olabilir çünkü telefonun ekranını açıp hızlıca kullanmaya başlamak için parmak izi şart. Ya da telefonunuzda hiç bir ekran kilidi olmayacak ve güvenliği hiçe sayacaksınız. Öbür türlü şekil ya da pinle uğraşırsınız. Parmak izi ise sadece parmağınızı değdirerek bütün kilitlerim ve ekran ışığının açılmasını sağlıyor.

Bu yazida sizlere LG G5 üzerinden parmak izi okuyucusu nasıl kullanılır göstermek istiyorum.

Ayarlar – Genel – Parmak izi ve güvenlik kısmına giriniz. Bu kisimda size otomatik olarak yedek kilit soracaktır. Parmak izi çalışmadığı zaman ki eliniz ıslak kirli ya da eldivenli şekilde parmak izi çalışmaz telefonu nasıl açacaksınız. Belirleyeceğiniz bu kilit sayesinde herhangi bir aksi durum olduğunda telefonu parmak izi olmadan da açabilirsiniz.

Kilit belirleyin daha sonra size parmağınızı arka kısımdaki okuyucuya yani açma kapama butonuna değdirmenizi isteyecek. Parmağınızı her yönden her şekilde iz tamamlanana kadar değdirin ve çekin.

Aynı işlemi ikinci ve 3. Parmak için de yapabilirsiniz. Hangi parmakları kullanacaksanız onu kaydedin. İster sağ el ister sol el kullanım için farklı parmaklar kaydedebilirsiniz.