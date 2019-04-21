Lenovo Z6 Pro Özellikleri – 100MP Kamera

Şuan en iyi kameraya sahip cihazların Huawei modelleri olduğu biliniyor. Bir çok ödül alan şirkete önemli bir rakip çıkıyor. Lenovo Z6 Pro modelinin kamerası 100MP olacak. Bu özellik daha önce bir telefon kamerasında bulunmuyordu. İlk defa Lenovo kullanacak. Diğer özellikleri ise yavaş yavaş netleşiyor. Bu yazımızda şuan için bilinen Lenovo Z6 Pro özelliklerini sizler için yazacağız.

İşlemci olarak Qualcomm’un son modeli Snapdragon 855 kullanılacağı biliniyor. Zaten bir amiral gemisine başkası yakışmazdı.

Ram olarak cihazda 12Gb kullanılacağı ortaya çıktı. Yine bir çok model 12Gb ramli modellerini piyasaya sürdü. Bu ram miktarını daha çok oyuncu telefonlarında görüyoruz.

Kamera özellikleri doğrulandı. Cihazda 4 kamera bulunacak. 100MP değerindeki bu kamera seti oldukça dikkat çekici.

Ekrana bakacak olursak paylaşılan ekran görüntülerine göre su damlası çentikli bir model olacağı görülüyor. Yine ekran görüntüsünde görülene göre cihaz 5G destekleyecek. Ekranla ilgili bir diğer özellik ise ekrana gömülü parmak izi sensörü konuşuluyor. Bu özellikler sızıntılı. Bununla birlikte Super Amoled ve fhd+ özelliklerde olacağı da konuşulanlar arasında.

Bir başka özellik ise arttırılabilir hafızaya sahip olacağı. Bu hafıza 512Gb olacağı konuşuluyor.