LED ekran nedir? Farklı LED ekran çözümleri ile hem dış hem de iç mekanlarda verimli çalışma özelliğine sahip projeler üretilmektedir. Dış hava şartları için modüler yapısı ve dayanıklılığı ile tasarlanan LED ekranlar aynı zamanda güneş ışığında verimli çalışma özelliğine sahiptir.

LED ekran uygulamaları için mekan analizi yapılması tasarımı özel çözümlerin üretilmesi açısından oldukça önemlidir. İş merkezleri ve oteller, kültür merkezleri ve kongreler, sinema salonları ve tiyatrolar ve toplantı salonları, açık ve kapalı spor kompleksleri, kamu kurumları gibi çok sayıda farklı alanda LED ekran kullanımı yaygındır.

Bunun yanı sıra günümüzde mağazalarda ve AVM içlerinde de LED ekran tasarımlarına sıklıkla rastlanır. Hem dikkat çekici ve teknolojik bir yapıya sahip olması hem de kullanımı verimli ürünler olması nedeniyle tercih edilir. Dış mekan ve iç mekan LED ekran özellikleri değişiklik gösterir.

İç Mekan LED Ekran Özellikleri

İç mekan LED ekran tasarımları söz konusu olduğunda piksel aralıkları P1 ve p5 arasında değişiklik gösterir. Ayrıca özel montajların yapılması ve güvenlik etkeni nedeniyle hafif tasarımlar olarak öne çıkar. Sorunsuz tekil bir görüntü sağlayan ve teknolojik gelişmelerle tamamlanmış bütün bir yapı sergiler.

Fansız ve sessiz tasarım seçenekleriyle kullanılan bölgelerde herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz. Özellikle kullanıldığı mekanlar için uzun süreli etkinliği nedeniyle düşük enerji tüketimine sahip ürünler şeklinde tasarlanır. Demontaj ve montaj süreçlerinin kolay olduğu geliştirilmiş modüler sistemler olarak iç mekan LED ekran tasarımları gösterilebilir.

Dış Mekan LED Ekran Özellikleri

Dış mekan LED ekran tasarımları özellikle hava koşullarına dayanıklılık açısından daha farklı özelliklere sahiptir. Piksel aralıkları genellikle P3 ve P8 arasında değişiklik gösterir. Yüksek parlaklığa sahip iç mekan tasarımlarında olduğu gibi dış mekan tasarımlarında yer alan LED ekran çeşitleri mevcuttur.

Yine LED ekran tasarımlarında arzu edildiği gibi yekpare bir görüntü sağlayan gelişmiş yapıya sahiptir. Dış mekan tasarımlarında da düşük enerji tüketimi önemli unsurlardan birisi olarak öne çıkar. Montaj uygulamaları dış mekan LED ekran tasarımları içinde oldukça kolay bir şekilde hazırlanmaya uygun sunulur.

Birbirinden farklı ve dikkat çekici projeler için son dönemlerin en gelişmiş ürün uygulamalarından birisi olan LED ekran tasarımları modern ve renkli görüntüleri ile öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra markalar için ideal bir tanıtım aracı haline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla herhangi bir tanıtım ya da marka sunumu için son dönemlerin en uygun reklam araçlarından birisi olarak ifade edilebilir.

LED Ekran Tasarımları

LED ekran sistemleri incelendiğinde çeşitli LED modüllerin bir araya getirilerek değişik boyutlarda ekranların oluşturulmasına olanak tanıyan sistemler olduğun söylenebilir. Bu uygulamalar müşterilerin ihtiyaç duyduğu tasarım ve boyuttaki LED ekran doğrultusunda belirlenen alana yerleştirilir.

Özellikle kurumlara ait irtibat faaliyetleri için ve daha geniş kitlelere ulaşılması amacıyla etkili yöntemlerden birisi olarak öne çıkar. İç mekanlarda sıklıkla tercih edilmesinin yanı sıra özellikle kalabalık bölgelerde dış mekan kullanımına da ağırlık verilmektedir. Günümüzde pek çok farklı alanda kullanılması ile birlikte genellikle AVM, market, mağaza, reklam sektörü, stadyum, spor salonu, sinema, konser ve havaalanları gibi farklı mekanlarda değerlendirilir. Gökdelenler, şehrin kalabalık meydanları, toplantı salonları gibi alanlarda kullanıldığı yerlere örnek teşkil eder.

LED ekran istenilen boyuta LED modüller aracılığıyla getirilir. LED modüllerin belirli sayılarda dizilmesi ile Talep edilen alan için istenilen boyutta ekran duvarı yapılır. Hem görsel açıdan mekana katkı sunması hem de en ideal reklam alanlarından birisi olması nedeniyle kullanım alanı oldukça yaygındır.

LED Ekran Sistem Ürünleri

LED ekran sistem ürünleri temelde ekranların oluşturulduğu LED modüllerden oluşur. Bunun yanı sıra kontrol sistemi ve görüntü kaynağı gibi unsurlar da önemlidir. Kontrol sistemi görüntü kaynağında yer alan içeri LED ekrana iletir. Bu nedenle LED ekran çözümleri ile ilgili olarak olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Görüntü kaynağı ise LED ekranlara görüntü yüklenebilmesi için kullanılan bilgisayarlardır. Yine güç kaynağı ve receiver kart bu alanda kullanılan diğer LED ekran unsurlarıdır. Güç kaynakları bilindiği gibi modüllere enerji sağlayan sistem ürünü olarak öne çıkar.