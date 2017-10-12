Laptopda Touchpad Nasıl Kapatılır?

Laptop kullanıcılarının kullanışlı faresi touchpadler bazen başımıza da bela olabiliyor. Bazı dizüstü bilgisayarlarda dokunmatik fareyi kapatmak için bir buton bulunuyor ama bazılarında bu işlev yok. Peki bu dizüstü bilgisayarların touchpadlerini nasıl kapatabiliriz? Bu yazımızda sizlere bunun bir kaç farklı yolundan bahsedeceğiz. İlk önce en uzun ve zahmetli yoldan bahsedelim. Kolaya doğru gidelim.

Aygıt yöneticisinden touchpad kapatma

Bunun için aygıt yöneticisini açın.

Fare ve diğer işaret aygıtları ya da buna benzer bir ibare bulunan alana gelin ve genişletin.

HID uyumlu fareye sağ tıklayıp devre dışı bırakın.

Bu yöntemi farenizi sık sık kullanmıyorsanız hatta hiç kullanmıyorsanız yapın. Yoksa geri açması baya zahmetli olacaktır. Bu işlemden sonra dokunmatik fareniz çalışmayacak ve dokunup yanlış yerlere tıklamanıza sebep olmayacaktır.

Touchpad Blocker uygulaması http://touchpad-blocker.com/

Bu uygulama dokunmatik farenizi hızlı bir şekilde kaldırıp tekrar yüklemenizi sağlar. Bu işlemi aygıt yöneticisine girmeden yapmanızı sağlayacaktır. Bir nevi az önce bahsettiğim yöntemdir. Program kullanmak istemiyorum diyenlere de son önerimiz ki bu da her laptopda olmayan bir yöntem olabilir. Bu yöntem en kısa olan yöntemdir.

FN tuşu ile

Bu tuş laptopların klavyesi küçük olduğundan değişik kombinasyonları yapmak için konulmuştur. Ses açma kısma ekran ışığı ayarları gibi. Birde dokunmatik fareyi kapatmak için kullanılabilir. Bunun için Fn tuşu ile klavyenin üstünde touchpad görseli hangi tuştaysa ona basın. Aynı anda bastığınız zaman touchpadi kapatıp açabilirsiniz.

Bu özellik çalışmıyor mu? O halde touchpad sürücünüzü güncellemeniz gerekiyor demektir.