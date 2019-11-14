Kurumsal Seo Danışmanlığı Nedir?

İşletmenizi tanıtmanın en kazançlı yolu artık internetten geçiyor. Bu da Google arama sonuçlarında ne kadar üst sıralarda olduğunuza bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle, arama motoru görünürlüğü her türlü başarı için kritik önem arz ediyor. Üst düzeyde görünür bir marka olmadan, pazarlama tamamen imkansız hale geliyor.

İşletmenizin arama sonuçlarında üst sıralarda olması da tesadğf değil tabi ki. Bunu sağlayan kısaca SEO’dur. SEO İngilizce Search Engine Optimization anlamına gelir ve Türkçe karşılığı Arama Motoru Optimizasyonudur. Peki kurumsal SEO nedir ve pazarlama stratejinize etkileri nelerdir?

Kurumsal SEO’nun Rolü

Kurumsal SEO’nun rolü, şirketinizin özel ihtiyaçlarınıza ve ürüne göre değişebilmektedir. Kurumsal SEO, tüm bu pazarlama çalışmalarının etkili olabilmesi adına şirketinize ait web sayfalarını, sosyal medya hesaplarını ve diğer pazarlama mecralarınızı sorunsuz bir şekilde uyumlu hale getirmeyi hedefler.

Kurumsal SEO ile birlikte sayfanıza gelen ziyaretçilerin demografik istatistiklerini görebilir, trafiği bir sonraki strateji için verimli kullanabilir ve pazarlama faaliyetiniz için tam verim alabilirsiniz. Kurumsal SEO tüm bu web trafiği için çok değerlidir. Çünkü kime neyi, ne zaman ve nasıl pazarlayacağınızı bilerek, doğru zamanda doğru hamleler yapabilmenizi mümkün kılar.

Kurumsal SEO İçeriği Nedir?

Kimseye ulaşamazsanız, satış yapamazsınız. İstikrarlı bir gelişim göstermek için yapacağınız en doğru hamle Kurumsal SEO alanında uzmanlaşmış kişiler ile çalışarak markanıza ya da ürününüze piyasa içinde yer edindirmektir.

Kurumsal SEO bir takım becerileri gerektirir;

– Kampanya geliştirme ve içerik oluşturma konusunda yenilikçilik

– Arama motoru eğilimleri ve algoritmaları oldukça akıcı olduğu ve değişime tabi olduğu için uyarlanabilirlik

– SEO çalışmasının sorunsuz ve diğer kanallarla paralel olarak yapılmasını sağlayan otomasyon ve entegrasyonu geliştiren yazılım

Çalıştığınız Kurumsal SEO ajansı, şirketinize ya da size şu konularda öneriler sunmalıdır;

– Kurumsal güvenlik

– Bulut altyapısı

– Günlük sıralamalar

– Global içerik performansı

CRM Medya eksiksiz bir kurumsal SEO hizmeti sunuyor. Bunun yanında sosyal medya reklamlarınızı planlıyor, ulaşım bilgileriniz için gerekli harita konumlandırma hizmeti edindiriyor, ön sayfanızı hazırlıyor ve daha önceden hakkınızda yapılmış kötü yorumları ve içerikleri temizleyerek firmanıza yeni bir marka yüzü kazandırıyoruz.