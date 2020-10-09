İnternet sitesi kurarak sanal dünyaya adım atmak, ilgisini çeken konular hakkında bilgi paylaşımı yapmak isteyen kullanıcılar her zaman ilk tercihini kişisel bloglardan yana kullanıyor. Kişisel blog denildiğinde insanların aklına genel olarak günlükten farkı olmayan, başından geçen olayların anlatıldığı bir site geliyor olsa da ne yazık ki böyle olmadığını söylemeliyiz. Hayatta tecrübe ettiğiniz olayları, deneyip başarıya ulaştığınız püf noktaları, lezzetli yemek yapım biçimlerini ve aklınıza gelebilecek birçok konuyu bu sitelerde paylaşabilirsiniz. Tabii ki blog açmak isteyen kişilerin bilmesi gerekenler sadece bunlarla sınırlı olmayıp farklı konulara da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu içeriğimizde Kişisel Blog Açmak İsteyenler İçin 10 Öneriyi sizlerle paylaşacağız.



Blog İçeriğinizi Özenle Seçmelisiniz

Son zamanlarda kişisel blog açanların sayısı yoğun bir atış içerisine girdi ancak kişiler açtıkları bloglarda içerik seçimini doğru yapamadığı için bir süre sonra kapatma kararı alabiliyor. Bu gibi bir durumla karşılaşmak ya da kısa süre içerisinde açtığınız bloğun yayın hayatına son vermek istemiyorsanız ilk olarak hedef kitlenizi belirlemek adına blog konusunu belirlemeniz gerekiyor.

Profesyonel Hosting Firması Kullanın

Her ne kadar ücretsiz blog hizmeti sunan altyapılar olsa da bu işe profesyonel olarak başlamak için ilk tercihiniz kaliteli bir web hosting paketi almak ve bunun yanı sıra iyi bir altyapı kullanmak olacaktır. Web hosting firmaları arasında önerdiğimiz Verigom üzerinden hosting satın alımı yapmak için https://verigom.com/web-hosting adresini inceleyebilirsiniz. WordPress gibi altyapılar sayesinde blog içeriklerini daha kolay paylaşırken arama motoru optimizasyonu konusunda yardımcı eklentileri kullanabilirsiniz.

İçerik Başlığı Listesi Oluşturun

Başarılı ve her geçen gün ziyaretçi sayısı artan bir blog sahibi olmak için her anınızı planlayarak ilerlemeniz gerekiyor. Bir tane bile içerik oluşturmadan kendinize başlık listesi oluşturursanız bir sonraki süreçte ekstra olarak başlık araştırmak zorunda kalmayacaksınız.

Sosyal Medyayı Aktif Kullanın

Birçok blog yayıncısı hosting satın alma, altyapıyı oluşturma ve son olarak içerik paylaşma adımına geçtikten sonra işlemlerin tamamlandığı düşüncesine giriyor. Tabii ki hiçbir şey bunlarla sınırlı olmayacaktır. İçeriklerinizin arama motorları tarafından kabul görmesi için sosyal medyada paylaşımlar yapmalı ve ziyaretçi sayınızı arttırmaya yönelik hedeflemeler oluşturmalısınız.

Yazılarda Paylaştığınız Görsellere Dikkat Edin

Bir içeriği daha okunaklı hale getirmek için yazı içerisinde muhakkak görsellere yer vermeye çalışın. Bazı içerik üreticileri sınırsız hosting yerine sınırlı barındırma hizmetlerini tercih ettiği için kaliteli görseller kullanması durumunda internet sitesinin yavaşlamasına sebep oluyor. Sınırsız web hosting satın alarak kaliteli görselleri dilediğiniz gibi içeriklerinizde kullanabilirsiniz.

Yazı İçerisinde Listeleme Teknikleri Uygulayın

Bir blog içeriğinin kullanıcı tarafından sıkılmadan okunması için farklı farklı teknikler uygulanması gerekiyor. Listeleme tekniği de bu tekniklerden sadece biridir. Kendinizi kullanıcının yerine koyun ve anlatmak istediğiniz noktayı listeleyerek daha anlaşılır hale getirin.

Ziyaretçilerin İçeriklerinizi Paylaşmasını Tetikleyin

Blog sitelerinin en önemli özelliği ziyaretçiler tarafından diğer kullanıcılar tarafından paylaşılabilir olmasıdır. Kaliteli içerik sunduğunuzdan eminseniz içeriğin belirli bölümlerine paylaşım butonları koymalısınız. Bu sayede içeriğinizi beğenen kullanıcılar diğer kişilerle paylaşacaktır.

Rakip Analizi Yapın

Blog içerikleri oluşturarak para kazanmak istiyorsanız arama motorlarındaki konumunuzun önemi her geçen gün artacaktır. Bu sebeple rakiplerinizden daha üst sıralarda gösterilme isteğiniz için rakiplerinizin aldığı backlinkleri ve buna benzer kriterleri değerlendirin.

Blog Tasarımınızda Mobil Kullanıcılara Önem Verin

Her geçen gün gelişmekte olan teknolojiyle birlikte yavaş yavaş bilgisayar kullanımı da düşüşe geçti. Bunun en önemli sebebi bilgisayardan yapılan her türlü işlemin artık telefonlardan da yapılabiliyor olmasıdır. Bir kullanıcı mobil cihazdan blog sitenize girdiğinde hız konusunda sorun yaşamamalıdır.

Hosting Hizmetini Verigom’dan Alın

Blog sitesi oluşturmak isteyen kullanıcıların en kararsız olduğu nokta web hosting firması seçimidir. Kaliteli, anlık ve sürekli destek veren firmayı bulmak gerçekten zor olacaktır. Biz Verigom firmasını tavsiye etmekle beraber kendilerinin üstün performanslı sunucularında barındırma hizmeti alırken aynı zamanda fiyatlandırma olarak onları müşterileri mutlu ediyorlar.



