Karton koli, kutu ambalaj gibi malzemeler insan sağlığına zararsız ve doğa dostu olduğu için en çok tercih edilen ambalajlar arasında. Ayrıca geri dönüşüm özelliğine sahip olması büyük bir avantaj.

Ambalaj malzemeleri sanayi, mağaza, nakliye, beyaz eşya ve mobilya sektörü gibi farklı yerlerde üretilen ürünlerin üretim sürecinden tüketiciye ulaşana kadar geçen süre içerisinde korunması için yapılan malzemelerdir. Ürünün bozulmasını, kırılmasını, zedelenmesini ya da erimesini çok büyük ölçüde koruyan bu malzemeler ürün çeşidine ve koruma türüne göre değişiklik gösteriyor.

Üretimde temel öncelik olarak ürün kalitesi ve zamanında teslim politikasını benimseyen Koli Ekspres, geniş ürün yelpazesi ile değerli müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Koli Ekspres’ten satın alabileceğiniz ürün kategorileri:

Ara Karton / Köşebent

Balonlu Naylon

Dolgu Malzemesi (Kırpıntı)

Gıda Kutuları (Hamburger Kutusu, Pizza Kutusu)

Kraft Çanta

Kraft Kağıt

E-Ticaret Kutuları

Koli Bandı

Tabaka Oluklu Karton

Taşınma Kolisi Setleri

Ambalaj Malzemeleri

Karton Koliler

Küçük Ürün Kutuları

Kraft çanta, pratik kulanım için üretilen ve günlük yaşamda eşya ya da gıdaların taşınmasında en çok yardımcı olan ürünlerden biri. İsteğe uygun şekilde farklı desen ve baskı seçenekleri ile tasarlanabiliyor. Baskı için oldukça elverişli.

Koli bandı, paketleme ve kolileme işlemlerinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri. Tek taraflı güçlü yapıştırıcı özelliği bulunuyor. İki yüzeyin birbirine bağlanması ve paketlerin kapatılması amacı ile kullanılıyor. Kağıt, karton gibi her yüzeye yapışabildiği için günlük hayatta da sıklıkla kullanıyoruz. Şeffaf, renkli ya da baskılı çeşitleri mevcut.

Balonlu naylon, eşyaların darbelere karşı korunması için kullanılan malzemelerden biri. Balonlu naylonlar özellikle taşınma sırasında mobilyaların, beyaz eşyaların ve teknolojik ürünlerin çizilmesini ya da kırılmasını önleme amacı ile kullanılıyor. Kullanmak istediğiniz eşyaların kırılma ihtimalini azaltmak için 2-3 kat ya da daha fazla sarabilirsiniz. Böylelikle sağlam kalmalarını sağlarsınız.

Gıda kutuları sayesinde ise en lezzetli pizzalar ve hamburgerler hijyenik açıdan korunurken aynı zamanda ısı kaybı da önleniyor. Böylece yemekleriniz en sıcak hali ile sizlere ulaşıyor. Ebatları yemeğin boyutuna göre özel seçilen gıda kutuları aynı zamanda isteğe bağlı kişiye özel olarak da tasarlanabiliyor.