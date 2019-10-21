Karanlık Mod Pil Performans Testi

Karanlık mod ne işe yarar sorusuna cevap batarya testinden geldi. Oldukça verimli sonuçlar alınıyor. Testi ve neden pil performansı sağladığını sizlerle paylaşacağız. iOS 13 üzerinden gerçekleştirilen batarya testinin sonuçlarını videodan görebilirsiniz. Onun dışında bahsedeceklerimiz şu şekilde;

Oled ekranlarda yüksek performans

Oled ekranlar için karanlık mod oldukça olumlu sonuçlar veriyor. iOS 13 ile birlikte işletim sistemine karanlık mod eklendi. Bu sayede uygulamalar da kendine karanlık mod güncellemesini getirdi. Artık çoğu popüler uygulamanın karanlık modu bulunuyor. Özellikle oled ekranlarda pil performansı sağlanıyor

Siyah pikseller çalışmıyor

Nasıl pil performansı sağlar ki diyenler için kısa cevap, oled ekranlarda tamamen siyah piksellerin otomatik olarak kapatıldığı biliniyor. Yani ekran zaten siyahken ekranın siyaha denk gelen hücreleri tamamen kendini kapatıyor. Bu sayede herhangi bir enerji tüketmiyor. Karanlık mod uygulamasıyla ekranın çoğu siyah olduğundan oldukça yüksek perfromans alınabiliyor.

Dilerseniz nasıl sonuçlar verdiğini videodan izleyebilirsiniz