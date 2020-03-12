İstenmeyen SMS’leri Engelleyin

KIsa mesaj artık tarih olmak üzere ama maalesef son zamanlarda da çok sayıda şirket tarafından reklam aracı olarak kullanılıyor. Telefon numaranızı kaptırmaya görün. 1 spam şirket telefon numaranızı aldığınız zaman 10 farklı şirket size reklam mesajları atıyor. Bu durumdan çok mu sıkıldınız? O halde size SMS engelleme özelliğini Android üzerinden anlatacağız. Kullanılan model Xiaomi Mi6 olsa da Android üzerinden arayüz farkları nedeniyle bu tavsiye edeceğimiz yol biraz farklı olabilir. Mantık aynıdır.

Yapmanız gereken şeyler şunlar;

Mesajlar uygulamasına girin. Burada size gelen spam mesajın profil resime tıklayın. Numara kayıtlı olmasa bile bu sizi numaranın profiline götürecek. Sayfanın biraz aşağısında ise engelle butonunu görürsünüz.

Bu yöntem Android üzerinden mantık olarak hep aynıdır. Görseller Mi 6 üzerinden alınmıştır. Bu işlem ne işe yarıyor? Bu işlemle bu numaranın size mesaj atması engellenmez. Size mesaj attığı zaman mesajları engellenen mesajlar içine düşer. Yani siz görmezsiniz.