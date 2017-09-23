Isınmayan Android Telefon Nasıl Bulunur?

Isınmayan telefon diye bir şey yoktur. Sadece ısınma derecelerini sıralayabiliriz. Yani daha az ısınan cihaz diye bir tabir oluşturabiliriz. Peki, en az ısınan cihaz hangisi? Bu sorumuzun cevabın kısaca aşağıda açıklayacağız.

Az önce de dediğim gibi ısınmayan telefon yoktur. Daha az ısınan telefon vardır. En az ısınan, ısınması problem edilmeyecek cihaz iPhone’lardır. İster oyun oynayın, ister farklı bit uygulama çalıştırın kolay kolay bir ısınma söz konusu olamaz. Bu durum kesinlikle işlemciden kaynaklanıyor. Eğer iPhone düşünmüyorsanız en az ısınan cihaz olarak belirli bir marka veremeyeceğim. Ancak cihazların içindeki malzemelere bakarak hangisi en az ısınır tahmin edebiliriz. Gene işlemci üzerinden gideceğiz. MTK işlemciler az ısınan türden işlemcilerdir. Tabi bunu Qualcomm ile karşılaştırdığımızda bu böyledir. Sony, Samsung gibi markaların MTK işlemcili cihazları bulunmaktadır. Yakın zamanda çıkan cihazlarda kullanılan MTK işlemciler 8 çekirdekli olup daha az ısınma sorunu çıakrtmaktadır.

Eğer Android cihazınızda oyun oynamaya düşkünseniz MTK işlemci tercih etmenizi öneririm. Son zamanlarda oldukça iyi işlemciler üreten MTK grafik işlemcisi olarak da Qualcomm’un gerisinde kalmıyor.