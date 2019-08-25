Iqoo Pro Tanıtıldı Özellikleri Ne?

Daha önce Antutu skorlarını alt üst eden cihaz, tanıtımının ardından ön siparişe açıldı. Ön sipariş aşaması sadece 1 saniyede bitti. Çinde bu tür olaylar normal olsa da bizim ilgimizi çeken Iqoo Pro 5G nin özellikleri. Dilerseniz telefonun rekor kıran donanım özelliklerini sizler için listeleyelim.

Vivo iQOO Pro 5G ve iQOO PrO teknik özellikleri

6,41 inç büyüklüğünde Full HD + (1080 × 2340 piksel) çözünürlüklü 19,5: 9 en boy oranına sahip Super AMOLED ekran

7nm üretim sürecine sahip sekiz çekirdekli Snapdragon 855 Plus işlemcisi (1 x 2.96 GHz Kryo 485 + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.80 GHz Kryo 485), Adreno 640 GPU

8GB RAM / 128GB / 256GB (UFS 3.0) dahili depolama, 12GB RAM ve 128GB / 512GB (UFS 3.0) dahili depolama

Çift sim kart desteği

Android 9.0 (Pie), Funtouch OS 9

1 / 2.0 ″ Sony IMX582 sensörlü 48MP arka kamera, 0.8μm piksel boyutu, f / 1.79 diyafram, f / 2.2 diyaframa sahip 13MP 120 derecelik ultra geniş lens, 2MP kamera, f / 2.4 diyafram

F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 12MP Dual Pixel ön kamera

Ekrandan parmak izi okuma

3.5mm kulaklık girişi, AK4377A Hi-Fi DAC

Boyutlar: 158.77 × 75.73 × 9.325mm; Ağırlık: 215g (4G) / 217g (5G)

4G / 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C 2.0, NFC

44W ultra hızlı şarj ile 4500 mAh gücünde pil

Bir de fiyat merak ediyoruz. Kendi arasında çeşitli modellere ayrılan cihazın fiyatları şu şekilde

Fiyat

8GB RAM + 128GB depolama 3198 yuan / 451 $

12GB RAM + 128GB depolama 3498 yuan / 493 $

8GB RAM + 128GB depolama (5G versiyon) 3798 yuan / 536 $

8GB RAM + 256GB depolama (5G versiyon) 3998 yuan / 564 $

12GB RAM + 128GB depolama (5G versiyon) 4098 yuan / 578 $

Cihaz muhtemelen ülkemizde satılmayacak ama çeşitli yollarla yurtdışından getirmeniz mümkün olabilir.