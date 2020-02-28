iPhone’unuz Şarj Olmuyorsa Bu Yöntemleri Deneyin

iPhone’u şarja takıyorsunuz ama herhangi bir tepki vermiyor mu? Şarj almayan iPhonlar için çözüm önerileri aşağıda listelenmiştir. iPhone şarj sorunu çok sık rastlanan bir durum değildir. Bu nedenle yapılabilecekler sınırlıdır. Kontrol edin;

Yeniden başlatmaya zorlama

Eğer iPhone yeniyse şu adımlar geçerlidir;

Ses açma düğmesine bas bırak. Ses kısma düğmesine bas bırak. Yan düğmeye bas ve Apple logosunu görünce bırak.

Daha eski iPhone modelleri için yöntem şu şekildedir;

Ses kısma ve güç düğmesine aynı anda basılı tut. Apple logosunu görünce ikisini de bırakın.

Eğer model çok daha eskiyse yöntem şu şekildedir;

Güç düğmesi ve home butonuna aynı anda basılı tutun. Apple logosunu görünce bırakın.

Yeniden başlatmaya zorlama bir çok kişide şarj problemini çözecektir. Sıkıntı çözülmediyse aşağıdaki yöntemleri uygulamaya devam edin.

Güncel ios kullanın

Eski sürüm ios bazen sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle güncel sürüm kullanmanız sorunlarınızı çözebilir.

iPhone sıfırlama

Ayarlar ve genel ayarlara geçiniz. Sayfanın en alt kısmındaki sıfırlama seçeneğini seçin. Tüm ayarları sıfırla seçeneğini seçin. Başka bir veriniz silinmez ama ayarlarınız sıfırlanır.

Bu sorunun şarj olma sorununuzu çözmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra hala şarj olmuyorsa sizin yapabileceğiniz bir kaç işlem kaldı. Başka bir şarj aleti ve şarj kablosu kullanın. Orjinal olduğundan emin olun. Hala şarj edemiyorsanız tamirci yolu görünmüştür. Apple’a göndermeniz tavsiye edilir. Telefon çok önemli değilse bulunduğunuz bölgedeki bir tamirciye de götürebilirsiniz. Çünkü muhtemelen şarj portu bozuktur.