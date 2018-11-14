iPhone’unu Hızlandırmak İçin 2 Basit Yol

iPhone cihazlarda sıkıntı çekenler, görsellerle sizlere iPhone cihazınızı nasıl hızlandırırsınız iki basit adımda göstereceğiz. Bu iki yöntem telefonunuzu oldukça hızlandıracaktır. İşte o yöntemlerden ilki;

Arka Planda Uygulama yenileme nedir?

Uygulamalar arka plana alınsa bile orada çalışmaya devam eder. Wifi veya hücresel veri kullanmaya devam eder. Bu sayede telefonunuzdan hiç kopmaz ya da basit bir ifadeyle tekrar açıldığında yeniden yüklenmesi gerekmez. Aslında kullanıcı deneyeimini ve genel olarak uygulamaları hızlandırmak için bir yöntemdir ama çok fazla şarj yediği gibi diğer uygulamaların çalışmasını yavaşlatır genel olarak telefonda yavaşlığa neden olur. Kapatırsanız telefonunuz daha az şarj yer ve de hızlanır. İşte galerimizde bu ayarın nasıl kapatılacağı;

İkinci yöntem ise şu şekilde;

Otomatik indirmeler nedir?

Apple cihazlarınızı bir birine bağlıyor denebilir. Örneğin iPad’inizinden bir uygulama indirdiniz. Eğer bu özellik açıksa aynı uygulamayı ayrıca ve otomatik olarak iPhone cihazınıza da yükleyecektir. Apple sizin adınıza karar vererek aynı uygulamayı bütün cihazlarınızda kullanmak isteyeceğinizi düşünüyor. Öyle değilse aşağıdaki gibi bu özelliği kapatın.