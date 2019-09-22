iPhone’da Whatsapp’ın Herkesten Sil Özelliği Çalışmıyor

Hacker News sitesine bir güvenlik uzmanı tarafından yapılan açıklamalara göre Whatsapp’ın uzun zamandır kullanılan “herkesten sil” özelliği iPhonelar için çalışmıyor. Bu durum oldukça endişe verici çünkü siz karşı taraftan mesajı sildiğinizi düşünseniz bile görseller kalmaya devam ediyor. Bakın bu durum nasıl işliyor

Whatsapp herkesten sil çalışmıyor

Herhangi bir telefondan iPhone’da kullanılan bir Whatsapp’a mesaj gönderdiniz. İçerisinde bir görsel var ve vazgeçtiniz. Mesajı ve görseli herkesten sil özelliği ile karşı taraf görmeden silmeye karar verdiniz. Kendi telefonunuzdan üzerine basılı tutarak “herkesten sil” özelliği ilemesajı ve görseli sildiniz. Karşı tarafın mesajınızı görmediğini mi düşünüyorsunuz?

Maalesef iPhone, herkesten sil özelliği sonrası mesajda gönderilen görseli silmiyor. Görsel galeriden görüntülenmeye devam ediyor.

Bu sorun Whatsapp geliştiricilerine iletildi ama konu dikkate alınmayarak bir açıklama yapıldı. “Whatsapp’ın herkesten sil özelliği herşeyi silmeyi garanti etmez. Sadece mesaja odaklanır” Bu bir sorun değil diyerek geri dönüş yapıldı. Siz de bir Whatsapp’a gönderdiğiniz mesajı herkesten sil özelliğiyle silmeyi düşünüyorsanız biraz dikkatli olmanızda fayda var.