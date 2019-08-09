iPhone’da Pil Değişimi Daha da Zorlaştı

Apple yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Batarya değişimiyle ilgili olan bu yeni özellik, bütün kullanıcıları Apple’a bağlanmaya ve bütün tamiratı Apple’a yaptırmaya zorluyor. Kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini düşündüğümüz bu yeni özellik batarya değişimiyle ilgili.

Apple batarya değişimi

iOS 12 ve iOS 13 Beta kullanan iPhone XR, XS ve XS Max cihazlarında bir uyarı meydana geldi. Bu uyarı Apple’ın değiştirmediği bataryalar sonrası ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi Apple destek verdiği cihazlar için ücretli (doldun ücretli) batarya değişimi yapıyor. Bu kadar çok para vermek istemeyen kullanıcı özel servislerde batarya değiştiriyor. Yakın zaman içinde bu özellik yayınlandıktan sonra böyle yaparsanız telefonunuz uyarı verecek.

Pil sağlığı

Pil sağlığı uygulaması “Bu bataryanın orjinal Apple bataryası olup olmadığını doğrulayamıyoruz. Bu batarya için sağlık bilgisi erişilebilir değil” şeklinde bir uyarı veriyor.

Bu insanları orjinal Apple batarya ve değişim hizmeti almaya zorluyor. Apple’ın bu işten gelirlerini arttırması bekleniyor. Ayrıca uyarının bir etkisi daha olacak.

Telefon satın alırken bu uyarı üzerinden bataryanın nasıl değiştirildiğini kontrol etmeniz mümkün olacak. Bu alıcı ya da satıcı için iyi bir durum mu siz karar verebilirsiniz.