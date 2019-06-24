iPhone’da Kullanılmayan Uygulamaları Otomatik Silme Nasıl Yapılır?

iPhone’un kullanıcıların işini kolaylaştıran bir özelliğinden bahsedeceğiz ve nasıl yapıldığını göstereceğiz. iPhone’da iOS 11 ve üzeri sürümlerde bulunan kullanılmayan uygulamaları sil özelliği sayesinde depolama alın sürekli rahat oluyor.

Bildiğiniz gibi depolama alanınız dolarsa telefon yavaşlayabilir ve kullanılmaz hale gelebilir. Fotoğraf çekemezsiniz, video kaydedemezsiniz, herhangi bir şey indiremezsiniz. Yani telefon asıl amacını yitirmiş olur. O yüzden sürekli bir depolama alanınız olması lazım. Bu konuda size sessizce yardımcı olacak bir özellik kullanılmayan uygulamaları sil özelliğidir.

Kullanılmayan uygulamaları sil nedir?

Bu özellik, uzun süre bir uygulamayı kullanmadığınızda onu otomatik olarak telefondan kaldırır ve depolama alanınızda yer açar.

Bu yöntem sayesinde telefonunuzda sık sık kullandığınız uygulamalar kalır.

Bu yöntem uygulama verilerini silmez. Sadece kendi dosyalarını siler bu sayede uygulamayı tekrar kurduğunuz zaman herşey eskisi gibi olur.

Nasıl aktif edilir?

Ayarlar – Genel – iPhone depolama birimi yolunu takip edin. Kullanılmayan uygulamaları sil satırını etkinleştirin. Yapmanız gereken bu kadar.