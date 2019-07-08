iPhone’da Instagram Hikayelerine Bomerang Eklemek

iPhone için Instagram diğer telefonlara nazaran daha fazla özellikle karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de hikayelerde bumerang etkisini daha basit şekilde yapabiliyor olması. Bu yazıda iPhone’un Live Photo özelliğini nasıl bumeranga çevireceğinizi anlatacağız. Oldukça basit bir yöntemle bumerang etkisini kullanabilirsiniz.

iPhone live photos

Bu özellik sayesinde canlı fotoğraflar oluşturmanız mümkün oluyor. Canlı fotoğraflardan kasıt haraketli fotoğraflar. Şöyle ki seneler önce Sony’nin Xperia modellerinde canlı fotoğraf özelliği vardı. Son iPhone modelleriyle birlikte live photos daha kullanışlı hale geldi.

Live photo nasıl bumeranga çevrilir?

İlk önce Live photo fotoğraf kaydedin.

Daha sonra Instagram hikayeler kısmına gelin.

Galeri kısmından kaydettiğiniz live photoyu seçin.

İlk önce hareketsiz bir fotoğraf olarak karşınıza gelecektir.

Ekrana basılı tutun.

Fotoğrafınız haraketlenecektir.

Artık kaydettiğiniz live photo bumerang etkisine sahip oldu.

Hikayenizde göreceksiniz ki çektiğiniz fotoğraf herhangi bir 3. parti uygulama kullanmadan bumerang etkisine kavuşmuş.