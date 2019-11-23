iPhone Yatma Zamanı Nedir Nasıl Kullanılır?

iPhone’un çok sık kullanılmayan bir özelliğinin tanıtımını yapacağız. Telefon kullanımını kontrol altına almak ve alışkanlıklarımızı düzenlemek için iPhonelarda harika bir özellik bulunuyor. Yatma zamanı. Peki nedir bu yatma zamanı ve nasıl kullanılır ne işimize yarar, gelin birlikte bu konuya eğilelim.

iPhone yatma zamanı nedir?

Uyku zamanı özelliği saat kısmına bulunur. Saat kısmına girin ve uyku zamanı sekmesinden düzenlemelerinizi yapın. Yatma süresi kısmından uyku alışkanlığınızı kontrol altına almak için alarmlar kurmanız mümkün. Tek işe yarar kısmı bu da değil. Ayrıca size uyku düzeniniz hakkında bilgi de veriyor. Ortalama ne kadar uyuyorsunuz sorusuna cevap bulabilirsiniz. Gerekli veriler toplandıktan sonra sizlere bilgi veriyor.

Bununla birlikte alarmlar ve alarmlarınızı kişiselleştirmek için yatma zamanı özelliğini kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz alarmın sesini değiştirebilir ve üstünde çeşitli kişiselleştirmeler yapabilirsiniz.

iPhone son güncellemeleriyle telefon kullanımını kontrol altına almak için çeşitli özellikler ekliyor ve insanların telefon bağımlılığını kontrol etmelerine yardımcı oluyor.