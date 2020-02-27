iPhone Üzerinden Wifi IP Adresini Nasıl Değiştiririz?

Normalde sıkıntısız bağlantılar için bu tür ayarlarla hiç oynamayız. Ama bağlantı problemleri yaşıyorsak bazen IP yenilemek gerekebilir. Bu durumda ne yapacağımızı gösteren adımlar aşağıdadır. Dikkat, bu işlem çok fazla olmasa da bilgi gerektirir. Yani normal kullanıcılar bu işlerle uğraşmazlar. Bu nedenle sorun yoksa ayarlarla oynamamanızı tavsiye ederiz.

IP Adresi Değiştirme

IP adresini değiştirmek için aşağıdaki maddeleri takip edin.

Ayarlara girin. Wifi ayarlarına girin. Sadece bağlı olduğunu Wifi ağının ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bağlı olduğunuz Wifi ağının yanında bulunan bilgi simgesine tıklayın. Statik sekmesine tıklayın. IP adresi kısmına yeni IP adresini yazın. IP Adresinin ne olduğuyla ilgili bilgiyi dilerseniz internet servis sağlayıcısını arayarak alabilirsiniz.

İşlem bu kadar. Bu işlem bağlantınızı koparacak ve tekrar bağlayacaktır. Geçersiz bir IP adresi girerseniz bağlantı kuramazsınız. Bu işlemleri yapmak için ilk önce IP adresleri hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz. Bu işlem DNS değiştirmekle karıştırılmamalıdır. Zira ikisi oldukça farklı şeyler.