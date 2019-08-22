iPhone Titreşim Çalışmıyor

iPhone’da bazen telefonunuzun titreşmediğini hissedersiniz. Bunun olası sebeplerinden ve çözüm önerilerinden bahsedeceğiz. İlk önce aşağıdaki yöntemleri uygulayın. Bu yöntemler herkesin uygulayabileceği basit yöntemler olup teknik bilgi gerektirmez. Eğer olmuyorsa ve imkanınız varsa en yakın servise götürün.

Sessize alma yan düğmesi

iPhonelarda yan kısımda bir buton bulunur, bunu aşağı yukarı oynattığınız zaman telefon sesli ya da sessiz profillere geçer. Burada telefonu sessize aldığınız zaman bildirimler için titreşmeye başlar. Bu butonda tozlanma ya da başka bir sorun varsa titreşiminiz çalışmıyor olabilir. Kontrol edin.

Ayarlar kısmından kontrol edin

Eğer ayarlar kısmından titreşiminiz bir şekilde kapandıysa çalışmaz. Ayarlar ve zil sesleri kısmından titreşiminizin açık oldup olmadığını kontrol edin. Titreşim türünü değiştirmeyi deneyin.

Rahatsız etme modu

Rahatsız etme modunu açtıysanız titreşim de çalışmayacaktır. Ne sesli ne de titreşimli rahatsız edilmeyeceğiniz için bu modun kapalı olduğundan emin olun.

Titreşimle ilgili yazılımsal hatalar

Eğer hiç bir çözüm bulamadıysanız yazılımsal bir hata olmasından ötürü aşağıdaki maddeler halinde sunduğum adımları deneyin.

Telefonunuzu kapatıp 5 dakika sonra açın.

Mümkünse iOS güncellemesi yapın.

Sıkıntı olmayacaksa yedekleme yaparak telefonunuzu resetleyin

Bu yöntemlerde işe yaramadıysa teknik bir sorun vardır ve cihazın tamire ihtiyacı vardır.