iPhone Modellerinde İndirimden Yararlanın

Günümüz telefonlarının fiyatı malum. Döviz kurunun yüksek olması kaynaklı da fiyatlar tavan yaptı. Lakin geçmişte de en pahalı telefonlar listesinin ilk sırasında genellikle Apple modelleri oluyordu. Lakin bu açıdan bir çok insan için tercih sebebi de olabiliyor Apple modelleri. Şu sıralar resmen bir araba fiyatına iPhone modeli bulunuyor. İllaki alacağım, iPhone sahibi olacağım diyenler için şu sıralar bir fırsat var.

Kısa süreli bir kampanya hepsiburada alışveriş sitesinde başladı. Buradan ulaşabileceğiniz kampanya için yapmanız gereken birşey yok. İndirim oranlarını görebiliyorsunuz. Yapılan indirime ek sepette de ek indirim olan cihazlar bulunuyor.

Yukarıda gördüğünüz üzere %10 indirime ek %5 indirim daha veriliyor. Bir cihazda 1500 tlden fazla indirim sizi bekliyor. iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus indirime giren modeller olarak sıralanıyorlar. En pahalı telefon modellerinin indirime girmesi oldukça sevindirici. Sizde yararlanmak istiyorsanız kısa sürecek bu kampanyayı kaçırmayın.