iOS İçin WhatsApp ‘a Beklenen 3 Özellik Geldi

WhatsApp, internet üzerinden mesajlaşma, görüntülü konuşma ve konuşa gibi işlevleri olan ve de dünyanın en çok kullanılan, Facebook ‘un sahibi olduğu uygulama sık sık güncelleniyor. iOS için bir güncelleme daha geldi.

2.19.10 WhatsApp uygulama sürümünde iOS kullanıcıların 3 yeni özellik bekliyor. Beta sürümlerinde bunlardan bahsetmiş olsak da gelen güncellemeleri tekrar sizlere duyurmak istedim. Whatsapp’ın yeni özelliklerini kullanmak isteyenlerin derhal uygulamayı son sürüme güncellemeleri gerekiyor.

İşte WhatsApp ‘ın iOS sürümü için gelen o beklenen 3 yeni özellik;

Artık grup sohbetlerine mesajı alıntılayarak kişiye özel mesaj atmanız mümkün. Bu özel bir şekilde cevap vermek için önemli bir özellik.

Yeni güncelleme ile resim ve videolar için çıkartma özelliği de iOS için Whatsapp’a geliyor.

WhatsApp ‘ın durum kısmı için 3D Touch özelliği aktif oluyor.

Bütün bu yenilikler için Whatsapp’ı Appstore ‘dan güncelleyin.