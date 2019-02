iOS 13 Hangi Cihazlara Yüklenebilecek?

iOS 13 şu sıralar hızla geliştiriliyor. Hatta kısa zaman önce bazı cihazlarla test edilirken bile Google Analatik üzerinden görüntülendi. iOS 13 bir çok özellikle karşımıza çıkacak ama her telefona gelmeyecek. Apple’dan üzücü haber geldi. iOS 12’yi kısmi kullanan cihazlarla birlikte şu an tam olarak iOS 12’nin bütün özelliklerine ulaşan cihazlar iOS 13 güncellemesini almayacak. İşte güncellemeyi almayacak olan iPhonelar;

iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch (6.), iPad mini 2 – 3 – 4, iPad Air ve iPad Air 2, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air and iPad Air 2

Kısaca açıklamak gerekirse 2016 öncesi cihazlar güncellemeyi alamazken iPhone 7 ve üzeri cihazlar bu güncellemeye sahip olacak. Piyasada bir çok iPhone 6 ve daha öncesi modellerin olduğunu biliyoruz. Bayağı bir zor süreç bizleri bekliyor.