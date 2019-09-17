iOS 13 Ekran Kilidi Açığı Dikkat!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iOS 13 iPhone oldukça güç veren işletim sistemi olarak lanse edildi. Özellikle yeni iPhone modellerinde yeni özelliklerle dikkat çeken işletim sisteminin tam güç çalışması için iOS 13.1 güncellemesini alması bekleniyor. İlk etaplarda her sene sıkıntılar yaşayan Apple bu senede yeni işletim sistemine açıklarlar başladı.

Ekran Kilidi açığı

Bir güvenlik uzmanı her sene yeni işletim sistemi yayınlandığında ilk olarak bu soruna odaklanıyor olacak ki iOS 12.1 de bulduğu açığın aynısını iOS 13 için de buldu.

Lockscreen Bypass olarak adlandırılan bu açık ile telefon şifreli olsa bile telefonunuzun rehberine erişmek mümkün oluyor. İşin iyi tarafı bunun için kişinin telefonunuzu eline alması gerekiyor.

Uzaktan kontrol edilemeyen bu açık için facetime ve siri gerekli. Kilidi açmadan kişilere yani rehberiniz ulaşmak şu an hala iOS 13 için mümkünken bu açığın bir kaç gün içinde gelecek güncellemeyle kapatılması bekleniyor.