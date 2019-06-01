iOS 13 ‘e Doğru Son Gelişmeler

iOS 13’ün tanıtımı yaklaştı. Bildiğiniz gibi son baharda tam sürüm çıkışını gerçekleştirecek olan Apple’ın yeni işletim sistemi sürümü geliştirilmeye devam ediliyor. Ondan önce şuan piyasada olan en güncel iOS sürümü de 12 olarak karşımızda.

iOS 12.4 beta 3 yayınlandı

Şuan en güncel ios sürümü 12.4’ün geliştiriciler için bir beta sürümü yayınlandı. 3. beta olarak geçen bu sürüm hakkında bir kaç detay var. Buraya yazılacak bir yeniliğin olmadığı güncellemenin bir önceki sürümeki hataları giderdiğini ve bunu geliştiricilere sunduğunu görüyoruz. iOS 12.4 sürümünü daha stabil hale getiren 3. beta sürümü geliştirici profili olanlar için indirilebilir durumda.

iOS 13’ün nasıl göründüğüne bakın

iOS 13 işletim sisteminde arayüzün veya bazı uygulamaların nasıl göründüğünü görmek ister misiniz? Bir kaç fotoğraf yayınlanmış durumda. Ana ekran, radyo, muhtemelen ekran fotoğrafını düzenleme ve takvim, hatırlatıcıları gösteren bir görsel yayınlandı. Hepsini alttaki galerimizden kontrol edebilir, iOS 13’ün neye benzediği hakkında fikir edinebilirsiniz.