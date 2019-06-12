iOS 13 Bilinmeyen Numaraları Engelleme

Bilinmeyen numaralar bir çoğumuz için rahatsız edici bir durum. Bu numaralarla muhatap olmamak için akıllı telefonlarda 3. Parti uygulamalar kullanılıyor. Bununla birlikte telefon operatörünüzle görüşerek de bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları engellemeniz mümkün. Ama bundan sonra Apple’da iPhone telefonlarda bilinmeyen numaraları engelleyecek.

iOS 13’te karşımıza gelecek bilinmeyen numaraları engelleme nasıl çalışıyor? Özelliği aktif ettiğiniz taktirde rehberde ya da email kayıtlarında olmayan hiç bir numara telefonu çaldıramayacak. Arayan numara doğrudan sesli mesaj sistemine aktarılacak.

3. Parti uygulamaların çoğu telefonu meşgul çalıyormuş gibi gösterirken gelen numarayı da çağrı bırakmış gibi kayıt ediyor.

İOS yeni özelliği numarayı da çağrı kağıtlarına bırakmayacak. Sadece sesli mesaj ile ilgili operatörünüzden bilgi gelecek. Eğer gerçekten aradığınız kişiye ulaşmak istiyorsanız sesli mesaj bırakıp kendinizi tanıtmanız ve ondan geri dönüş beklemeniz gerekiyor.