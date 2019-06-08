iOS 13 Android’den Hangi Özellikleri Kopyaladı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni sürüm işletim sistemi iOS 13 bir çok özellikle birlikte karşınıza çıkacak. Özelliklerin ise bazılarına baktığımız zaman Android üzerinde uzun süredir kullanıldığını görüyoruz. Peki hangi özellikler Android’den alındı. Gelin listenize kısaca bakalım.

Android Pie ile hayatımıza giren ve Android Q ile daha da geliştirilecek olan karanlık mod. İOS 13 ile birlikte Apple cihazlarına da geliyor.

Tabletler için özel çıkacak olan iPad os işletim sistemiyle iPad cihazlara çoklu görev desteği geliyor. Bu özelliğin Android’de ilk ne zaman kullanılmaya başladığını hatırlamıyoruz bile.

Yine tarihini bilmediğimiz zamanlardan beri Android klavyelerde bulunan kaydırarak yazma özelliği 2019 sonunda iOS cihazlara gelecek.

Haritalar Uygulamasına Google Maps üzerinde senelerdir kullanılan Street View özelliği LookAround İsmiyle geliyor.

Yine Android üzerinde uzun zamandır kullandığımız veri transferi özelliği Apple’ın dosyalar uygulamasına da geliyor.

Apple ile giriş yap özelliğini Google uzun zamandır kullanıyordu. Şimdi Apple’da bu özelliği kullanmaya başlıyor.