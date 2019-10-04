iOS 13.2 Beta Sürümündeki Yeni Özellikler

Apple, yeni güncellemeyi test etmeye başladı. iOS 13 çıkışıyla birlikte bir çok sorunla karşılaşsa da artık bunlar normal görülüyor çünkü her sene aynı şeylerle karşılaşılıyor. Bu sene de bir çorun karşımıza çıktı. Bunların bazıları iOS 13.1 ile giderilirken ileriki güncellemelerde yenilerinin çözülmesi bekleniyor. iOS 13.2 Beta testinde yeni özelliklerin yanında eski sürümden kalan bazı sorunların giderildiği bildiriliyor.

Deep Fusion özelliği

iOS 13.2 ile karşımıza çıkacak olan bu özellik betada test edilmeye başlandı. Peki nedir bu özellik? Deep Fusion yazılımsal olarak görüntü kalitesini daha da arttıran bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Deep Fusion, özellikle iPhone 11 ile kullanılıyor çünkü tam uyumlu şekilde çalışıyor. Diğer telefonlarda da işe yaradığını söyelemek mümkün.

Siri mesajları okuyabiliyor.

Siri bu güncellemeyle birlikte Airpods kullanırken de gelen kısa mesajları ve diğer mesajları okuyabilecek. Bu sayede özellikle elleriniz meşgulken kulaklığınızda hangi mesajların geldiğini anlayabilirsiniz.

Homepod’a müzik aktarma

Ayrıca iOS 13.2 ile birlikte Apple cihazınızda çalan müziği kullandığınız Apple’ın ses bombalarına yönlendirmeniz mümkün oluyor. Apple TV ve Airplay 2 TV gibi ürünler için de özellik etkin şekilde çalışıyor.

Son olarak geçmiş güncellemede karşımıza çıkan sorun kurtarılan dosyalardaki verilerin silinememesi bu güncellemeyle birlikte tarih oluyor.