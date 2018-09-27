iOS 12’de Youtube Üzerinden Video İndirmek

iOS 12 ile birlikte artık iPhone cihazlarından Youtube videolarını indirebilirsiniz. Bunu yapmak için sizlere yeni özellikten bahsetmek istiyoruz. İşte Youtube videosu indirmek için yapmak isteyenler,

iOS 12 güncellemesini yapmış olmanız gerekiyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/kestirmeler/id915249334?l=tr&mt=8

Yukarıdaki bağlantıda kestirmeler isimli uygulamayı indirin.

Bu kestirme uygulaması için hazırlanmış özel uygulamalar bulunuyor. Youtube Downloader’da onlardan birisi.

https://shortcutsgallery.com/shortcuts/youtube-downloader/ uygulamayı buradan indirin ve kestirmeye eklensin.

Daha sonra Youtube’a gidip videoyunun bağlantısını kopyalayın.

Daha sonra kestirmeler uygulamasına gidip videoyu indirebilirsiniz.

Bu kestirmelerin siri desteği de bulunuyor. Siriye gerekli komnuyu verdikten sonra Youtube uygulaması üzerinden doğrudan videoyu indirmeniz de mümkün oluyor. Videolarınız indirildikten sonra galeriye kaydediliyor. Bilmeniz gereken son şey ise videoların ya 720p kalitede ya da bu kalite ayarı yoksa bundan sonra gelen en yüksek kalitede indiriliyor olması. 720P’den daha yüksek çözünürlük desteklemediğini hatırlatalım.